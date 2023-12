Bradley Cooper zadziera nosa w nowym melodramacie Netfliksa. Nie tak się robi wielkie kino

Chociaż film rozpoczyna się od cytatu, równie dobrze mogłoby go otwierać ujęcie z tabliczką z napisem "wstęp wzbroniony". Stojący za kamerą Bradley Cooper w stylu Orsona Wellesa i "Obywatela Kane'a" pyta, kim był jego bohater. W historii Leonarda Bernsteina interesują go tylko sprzeczności. Skupia się więc na miłości dyrygenta do Felicii Montealegre, pokazując jednocześnie, że lubił bawić się z chłopcami tuż pod jej nosem. Widzi go też jako introwertyka załatwiającego potrzeby fizjologiczne przy otwartych do toalety drzwiach. Nie pomija nawet rozdarcia artysty między sztuką wysoką (muzyka klasyczna) a niską (musicale). "Maestro" staje się przez to filmem zbudowanym na kontrapunktach, w którym nawet przy powalającej emocjonalnie rozmowie uwagę przykuwa wielki Snoopy przelatujący gdzieś w tle.



"Maestro" to film wzdychający do wielkich hollywoodzkich melodramatów. Nie tylko połowa opowieści rozgrywa się w czerni i bieli, ale Cooper lubi też odnosić się do dawnych mistrzów. Litania inspiracji rozpoczyna się od Wellesa i biegnie przez Michaela Curtiza aż do Douglasa Sirka, którego ducha można wyczuć w podkreślaniu sztuczności przyjętej konwencji. Ta gatunkowa bezczelność uwodzi widzów już kiedy Felicia po raz pierwszy pojawia się na ekranie i podchodzi do kamery, aby muzyka mogła podkreślić jej znaczenie dla dalszej części historii. Reżyser kręci w ten sposób nosem na realizm, bo interesuje go tylko kinowa magia.



Więcej o filmie "Maestro" poczytasz na Spider's Web: