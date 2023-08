Nowy hit Netfliksa obejrzysz... w kinie. Czy poleje się deszcz Oscarów?

Netflix karmi nas jeszcze akcyjniakami pokroju "Misja Stone" czy komediami romantycznymi w stylu nowej odsłony "Miłości do kwadratu". To podejście żywcem wyjęte jest z tradycji kinowej, bo przecież w lecie pragniemy lekkiej, naiwnej i rozbuchanej rozrywki. Zaraz się to zmieni, bo przecież zbliża się jesień, a po niej zima. Ostatnie miesiące roku to zazwyczaj początek walki o nagrody filmowe, a więc okres produkcji ambitniejszych.



Nie jest tajemnicą, że Netflix jak tylko może walczy o prestiż i od dawna próbuje być znaczącym graczem podczas Oscarów. Ze skutkiem... cóż, średnim, bo chociaż nagród ma już całkiem sporo, to statuetka w tej najważniejszej kategorii jeszcze się mu nie trafiła. Czy nadchodzący w grudniu "Maestro" to zmieni?



