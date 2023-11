W grudniu Netflix wyruszy po Oscary. Nadchodzą wyczekiwane seriale i filmy pełne gwiazd

Co obejrzeć w grudniu na Netfliksie? Streamingowy gigant podrzucił nam właśnie listę filmowych i serialowych premier. Biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie zaobserwowaliśmy imponujący wzrost jakości dystrybuowanych i oryginalnych produkcji platformy, siłą rzeczy wyczekiwaliśmy grudnia, mając nadzieję na co najmniej tyle samo świetnych filmów i seriali, ile dostaliśmy w październiku i listopadzie.



Ulga - jest na co czekać. Już teraz część tytułów intryguje zapowiedziami. Na początku miesiąca dostaniemy satyryczny obraz polskiej szlachty: "1670", czyli połączenie rodzimej historii z formułą "The Office". Później pożegnamy rodzinę królewską: 2. część 6. sezonu "The Crown" zakończy ten ceniony serial. Co więcej, prawdziwa gratka czeka miłośników "Domu z papieru" - Netflix nareszcie pokaże nam skupiony na Berlinie prequel. Miłośnicy kosmicznych epopei i Zacka Snydera już teraz niecierpliwie wypatrują premiery "Rebel Moon", a fani kina z oscarowym potencjałem w końcu doczekają się "Maestro" od Bradleya Coopera.