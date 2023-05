Podpalił się, aby być sławnym. Widzowie pomstują na twórców "Mam talent"

Również w mediach społecznościowych brytyjskiej edycji "Mam talent" pojawiło się mnóstwo krytycznych głosów. Jeden z widzów programu napisał na Twitterze, że zapraszanie do programu człowieka, który stwarza niebezpieczne sytuacje na scenie, raczej nie jest dobrym pomysłem. Mało tego, występ Thomasa, jest zachętą dla dzieci, które niewykluczone, że będą chciały naśladować uczestnika show.



Britains Got Talent to był zły pomysł, żeby pokazywać tego człowieka na scenie. Dzieci będą próbowały to naśladować, polewając znajomych łatwopalną substancją. To bardzo nieodpowiedzialne - napisał.



Na razie twórcy brytyjskiego "Mam talent" nie odpowiedzieli na reakcje oburzonych widzów.