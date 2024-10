Po sukcesie "Bad Boys" ich gwiazdor planuje powrócić do innego hitu z lat 90.

Ten, kto powiedział, że historia kołem się toczy, musiał mieć na myśli kino. Dawne hity wracają w odświeżonej formie. Patrząc po repertuarach, w których królują nowe odsłony "Top Gun", "Gwiezdnych wojen", czy "Jurassic Park" aż chciałoby się zapytać: "który mamy rok?". Nawet przecież nie tak dawno powrócili "Bad Boysi", okazując się sporym sukcesem kasowym. "Bad Boys for Life" zarobiło przecież prawie 425 mln dol., a ich sequel "Ride or Die" nieco ponad 403 mln.



Czy pamiętacie, jak to było, gdy pierwsi "Bad Boysi" zarobili krocie w box offisie? Wcielający się w główne role Will Smith i Martin Lawrence stali się gwiazdami. Od tamtej pory ten drugi regularnie pojawiał się w kolejnych komediach akcji i w 1999 roku dostaliśmy "Diamentową aferę", w której wciela się w złodzieja, który po odsiadce zamierza odzyskać skradzione przed laty diamenty. Problem w tym, że w miejscu, gdzie je ukrył, stoi teraz komisariat policji.