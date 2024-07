Gdzie obejrzeć online "Bad Boys: Ride or Die"? Premiera filmu na VOD

"Bad Boys" mieli dość sporą przerwę. Wydawało się, że Hollywood wysłało ich na emeryturę wraz z drugą częścią serii w 2003 roku. Po 17 latach jednak powrócili, bo przecież już od dłuższego czasu Fabryka Snów zajmuje się głównie odgrzewaniem kotletów. Dzięki temu Will Smith i Martin Lawrence mogli pokazać, że wciąż mają to coś. Ba! Udowodnili, że są lepsi niż kiedykolwiek wcześniej. Krytycy pokochali bowiem "Bad Boys for Life". Żadna wcześniejsza odsłona ich przygód nie cieszyła tak pozytywnymi ocenami (75 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Jak się szybko okazało, w parze z sukcesem artystycznym przyszedł komercyjny.



"Bad Boys for Life" zarobiło na całym świecie 426,5 mln dol. To był trzeci największy hit (box offisowo słabego, bo słabego, ale jednak) 2020 roku. Nic więc dziwnego, że tym razem niegrzeczni chłopcy broni nie złożyli. Sequel dostał zielone światło. Po czterech latach dostaliśmy "Ride or Die", które wyszło... no, według widzów i krytyków nieco gorzej, ale wciąż świetnie. Na Rotten Tomatoes cieszy się 65 proc. pozytywnych recenzji, a w światowych kinach zebrało 388 mln dol., stając się siódmym największym przebojem tego roku.