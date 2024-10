Czekaliście na „Blade’a”? To dostaniecie "Predatora". 5 lat pracy i taki cyrk

To naprawdę nieprawdopodobne. Podpisać kontrakt z rozchwytywanym zdobywcą Oscara, który sam zgłosił się do tej roli. Narobić wielkiego hype’u. Rozpocząć prace nad wskrzeszeniem uwielbianej postaci, na której ekranowy powrót czekają miliony. I tak zmarnować tę szansę.



Nowy „Blade” został oficjalnie „przesunięty na czas nieokreślony”, czyli tymczasowo odłożony na półkę. Jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji od wielu lat miała trafić na ekrany kin 7 listopada 2025 r., jednak oficjalnie usunięto ją z kalendarza. Jasne, biorąc pod uwagę wszystko to, co działo się wokół filmu, trudno czuć się zaskoczonym. Zwłaszcza, że Bob Iger - CEO Disneya - zapowiadał zmiany: maksymalnie trzy superbohaterskie produkcje Marvela rocznie. W 2025 r. zobaczymy „Kapitana Amerykę; Nowy wspaniały świat”, „Thunderbolts” i „Fantastyczną Czwórkę”, co wyklucza debiut obrazu na najwcześniejszym etapie realizacji.