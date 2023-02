Dołącz do Disney+ i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Informowaliśmy już, że Robert Downey jr. miałby ponownie wcielić się w Tony'ego Starka w "Avengers: Secret Wars" i "Armor Wars". Szczegóły dotyczące jego występów nie są znane. Tymczasem pojawiają się informacje, wedle których Iron Mana zobaczymy w jeszcze jednym projekcie MCU. Chodzi o serial Disney+ poświęcony Nomadowi.



Tony Stark co prawda zginął w "Avengers: Koniec gry", ale zanim to się stało, wynalazł technologię, która umożliwia podróże w czasie. O ile nie wiadomo w jaki sposób, miałby powrócić w "Avengers: Secret Wars" i "Armor Wars", w przypadku serialu o Nomadzie twórcy mogą wykorzystać możliwości, jakie daje stworzone przez bohatera narzędzie.