"Ant-Man i Osa: Kwantomania" miał być najważniejszym filmem MCU od czasu "Końca gry". Sprawdziłem, czy się udało

Niezależnie od tego, jak dobrze mogę się na nich bawić - głównie za sprawą lubianych bohaterów, znakomitej obsady i kilku atrakcyjnych wątków - od pewnego czasu filmy MCU raz za razem pozostawiają mnie z poczuciem déjà vu. Kurczowe trzymanie się bezpiecznej, sprawdzonej, ale i wymęczonej do bólu formuły sprawiło, że nie mam już ochoty pozwalać im dłużej się oszukiwać.



Nowe postacie, nowy setting, nowa stawka - nic z tego, to tylko pozory, w gruncie rzeczy wiemy, jak potoczy się ta historia. I wiemy, że nic przełomowego nie wydarzy się w tym rozdziale opowieści o multiwersum, bo to tylko kolejna z wielu cegiełek prowadzących do kulminacji - a na nie (bo finałów też będzie więcej, niż jeden) przyjdzie nam jeszcze poczekać do 2025 i 2026 roku. To były naprawdę przyjemne dwie godziny na sali kinowej, a mimo tego każdy kolejny film uniwersum doprowadza mnie do podobnych wniosków: tu potrzeba zmian. Wiem, że rewolucja nie wchodzi w grę, ale może ktoś z decydentów mógłby wykazać się odrobiną odwagi? To może być ostatni dzwonek, zanim zmęczona widownia powie: pas.