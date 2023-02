MCU dopiero się rozkręca. Szef Marvel Studios chce, aby trwało przynajmniej 80 lat

Dołącz do Disney+ i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



MCU zaczęło trząść Hollywood w 2008 roku. 15 lat i jakieś 30 filmów później jest to największa franczyza filmowa w historii. Wpisywane w jej obręb produkcje zarobiły już grubo ponad 28 mld dolarów. Jak jednak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego według szefa Marvel Studios zabawa dopiero się rozpoczyna. Życzyłby on sobie bowiem, aby superbohaterowie Domu Pomysłów rządzili i dzielili w kinach jeszcze przez wiele, naprawdę wiele dekad.



Tajemnica dotychczasowej popularności MCU leży w różnorodności kolejnych filmów. Wszystkie są oczywiście o superbohaterach, ale jednocześnie podszywają się pod wiele innych gatunków. W ramach franczyzy dostaliśmy już bowiem kino wojenne ("Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie"), thrillery szpiegowskie ("Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz", "Czarna Wdowa"), teen drama ("Spider-Man"), czy nawet heist movie ("Ant-Man"). A to przecież wierzchołek góry lodowej.