Czy będzie 2. sezon Maula - Mistrza Cienia? Genialne Star Wars zasługują na więcej

„Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia” wywołał poruszenie wśród fanów uniwersum, przyciągając przed ekrany aż 4,1 miliona widzów krótko po premierze (przy okazji podbijając oglądalność innego serialu z uniwersum „Star Wars” - tak, tego, za którym większość raczej nie przepada). Dodajmy do tego entuzjastyczne przyjęcie - aż 98 proc. recenzji krytyków oceniło tytuł pozytywnie, podobnie jak 90 proc. widzów. Imponujące liczby, których chyba nikt się nie spodziewał.



Co dalej? W rozmowie z „The Direct” aktor wcielający się w Maula, Sam Witwer, zdradził nieco więcej na ten temat.

Maul: Mistrz Cienia - czy będzie 2. sezon? Kiedy premiera?

Tak - 2. sezon serialu Lucasfilmu został potwierdzony jeszcze przed debiutem „jedynki”, a hype i wyniki oglądalności nowej animowanej serii tylko potwierdzają, że była to słuszna decyzja. A kiedy możemy spodziewać się kontynuacji? Niestety, na to pytanie nie znamy jeszcze dokładnej odpowiedzi - poza tym, że będzie to najpewniej w 2027 r.

Wiem, kiedy to się ukaże - widzowie nie będą musieli czekać zbyt długo. Wydaje mi się, że nie wolno mi powiedzieć tego, co wiem, ale pracujemy nad tym. Pracujemy nad tym już od jakiegoś czasu i zapowiada się... interesująco.

Wypowiedź Witwera jasno sugeruje, że co najmniej dwa sezony skupione na losach Maula były częścią planu od samego początku.

1. sezon „Maula” liczy dziesięć odcinków, a Disney emitował po dwa tygodniowo - począwszy od 6 kwietnia. Finał możemy oglądać od 4 maja, czyli święta „Gwiezdnych wojen”. Zgodnie z zapowiedzią Dave’a Filoniego, który stoi na czele uniwersum, tytuł okazał się nie połączeniem pełnej akcji historii z psychologicznym portretem mrocznego bohatera. Maul to postać napędzana strachem, pragnieniem władzy i obsesją zemsty. Jego droga pokazuje, jak działa Ciemna Strona Mocy - niczym mechanizm uzależnienia, wiodący do coraz podlejszego zła.



Akcja rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z „Wojen Klonów” a serialem „Rebelianci” - to właśnie wtedy Maul przeszedł transformację z Sitha w bezwzględnego bossa przestępczego półświatka.

Michał Jarecki 04.05.2026 18:31

