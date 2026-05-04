Co to za grzyby, które Jade znalazł w nowym odcinku Stamtąd? Wyjaśniamy

Każdy serial ma chyba taką postać, której początkowo się nienawidziło i życzyło wszystkiego, co złe, a z biegiem czasu okazywało się, że ma ona w sobie sporo człowieczeństwa. Takim kimś jest właśnie Jade (David Alpay), który w 4. sezonie nie stracił wiele z aury dupka i irytującego gościa, natomiast od przynajmniej dwóch sezonów czuć, że jest to postać inna - zmieniona przez to miasteczko, bardziej empatyczna i wyrozumiała wobec pozostałych mieszkańców. Jade próbuje wykorzystać swój niebanalny umysł do tego, by znaleźć rozwiązanie zagadki ich pobytu w tym miejscu, odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania.

Jade walczy o prawdę. Czy grzybki w tym pomogą?

Sprawy wokół Jade'a przybrały niespodziewany obrót w finale 3. sezonu, gdy dowiedzieliśmy się o koncepcji, w myśl której on i Tabitha są kolejnymi wcieleniami Christophera oraz Mirandy - poprzednich mieszkańców miasteczka, którzy próbowali poznać prawdę o tym miejscu i byli z nim związani. Od tego momentu Jade znów wpada w wir rozważań i teorii, które miałyby doprowadzić mieszkańców do uwolnienia się z pułapki, w której tkwią.

W nowym odcinku Jade uskutecznia dość oryginalną metodę - próbuje medytować w jeziorze, aby w ten sposób jakoś odblokować wspomnienia "dawnego ja" i znaleźć sposób. Okazuje się jednak, że trop może go poprowadzić zupełnie gdzie indziej. Jade wcześniej dochodzi do wniosku, że powinien spróbować zażycia kwasu (uważny widz pamięta, że Miranda miała doznać doświadczenia związanego z tym miejscem po tym, jak zażyła LSD). Zdaniem bohatera mogłoby to zadziałać, odblokować jego umysł, skierować na nowe tory.

Wydaje się to bardzo ryzykowne, na co uwagę zwraca mu sam Boyd, mówiąc, że w przypadku takiego umysłu, jaki ma Jade, lepiej byłoby nie narażać go na jakiekolwiek uszkodzenia. Symptomatyczny jest zatem moment z końcówki odcinka, kiedy Jade, przebywając w lesie z Ethanem, Victorem i Tabithą, znajduje grzybki. Nie jest wykluczone, że to znalezisko posłuży mu do potencjalnego stworzenia narkotycznego tripu, który mógłby rozszerzyć jego horyzonty, być niekonwencjonalnym rozwiązaniem, przybliżającym go do znalezienia odpowiedzi.

Jade niewątpliwie podjąłby w ten sposób ogromne ryzyko, wynikające nie tylko z samego hipotetycznego zażycia substancji. Bardzo podejrzane jest to, że Jade niemal tego samego dnia, w którym wpada na ten pomysł, otrzymuje od losu takie wsparcie. Osobiście podejrzewam, że tu też mógł maczać palce złowrogi byt, podsuwając Jade'owi coś, co teoretycznie ma go przybliżyć do prawdy, a realnie - może być dla niego zabójcze lub kosztowne (w końcu wiedza kosztuje, jak brzmiało ostrzeżenie).

Cały odcinek w wykonaniu Davida Alpaya jest zresztą fantastyczny - aktor wcielający się w tego bohatera jest rewelacyjny i doskonale portretuje postać na skraju, świadomą, że to, czego szuka, jest blisko, na wyciągnięcie ręki, ale wciąż nie może tego uchwycić. Obawiam się, że znalezione grzybki nie przybliżą go do tego, ale jako bohaterowi historii - uczciwie mu kibicuję.

Pierwsze trzy odcinki 4. sezonu "Stamtąd" są dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Adam Kudyba 04.05.2026 17:55

