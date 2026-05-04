Kiedy najstraszniejszy horror 2026 trafi do Polski? Hype sięga zenitu
Nowy horror nie pozwala fanom gatunku spokojnie spać. Już pojawiają się głosy, że to najstraszniejszy film grozy 2026 roku. Tak, mamy dopiero maj, ale w przypadku "Hokum" to rzeczywiście może być prawda. Kiedy sami się o tym przekonamy? Zapytaliśmy o to polskiego dystrybutora.
"Hokum" to zupełnie nowy folk horror, który zabiera nas do położonego na odludziu zajazdu w Irlandii. To właśnie tam poczytny autor książek grozy, aby rozsypać prochy swoich rodziców. W międzyczasie odkrywa jednak, że zgodnie z lokalnymi legendami miejsce nawiedzone jest przez starożytną wiedźmę. Szuka więc odpowiedzi na bardzo niewygodne pytania, aby okazać się częścią pewnej koszmarnej układanki. Nie znalazł się w odciętej od cywilizacji miejscowości przypadkiem.
Już sam przywołany opis fabuły brzmi jakby mógł chwycić widza za gardło. A dodajmy do tego, że za "Hokum" opowiada Damian McCarthy. Jego poprzedni horror - "Dom osobliwości" - stał się sensacją 2024 roku, fani kina grozy wprost go pokochali. I teraz sytuacja się powtarza. Najnowszy film reżysera powtarza ten sukces. Ledwo zadebiutował w światowych kinach, a już przylega do niego łatka najstraszniejszej produkcji 2026 roku.
Hokum - kiedy polska premiera najstraszniejszego horroru 2026?
W paru krajach na świecie z USA na czele "Hokum" wszedł do kin w zeszły weekend. Z miejsca narobił szumu. Na Rotten Tomatoes zebrał 86 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy są nim zachwyceni. Redaktor MovieWeb twierdzi, że to najstrazniejszy horror 2026 roku i to się raczej nie zmieni. Nie widzi bowiem możliwości, żeby którykolwiek z nadchodzących w najbliższych miesiącach filmów grozy mógł go przebić.
Takie opinie sprawiają, że "Hokum" od razu chciałoby się obejrzeć. Mogliśmy mieć taką możliwość. Polski dystrybutor w marcu udostępnił zwiastun, w którym jasno zaznaczył, że film trafi na ekrany naszych kin 1 maja. Tak się jednak nie stało. Próżno szukać nowego horroru w aktualnych repertuarach. Kiedy więc będziemy mogli go zobaczyć?
Polski dystrybutor nie był nam niestety w stanie konkretnie odpowiedzieć na zadane wyżej pytanie. Okazuje się bowiem, że plany odnośnie wprowadzenia "Hokum" do polski wciąż się klarują. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż data premiery się pojawi.
