Kiedy najstraszniejszy horror 2026 trafi do Polski? Hype sięga zenitu

"Hokum" to zupełnie nowy folk horror, który zabiera nas do położonego na odludziu zajazdu w Irlandii. To właśnie tam poczytny autor książek grozy, aby rozsypać prochy swoich rodziców. W międzyczasie odkrywa jednak, że zgodnie z lokalnymi legendami miejsce nawiedzone jest przez starożytną wiedźmę. Szuka więc odpowiedzi na bardzo niewygodne pytania, aby okazać się częścią pewnej koszmarnej układanki. Nie znalazł się w odciętej od cywilizacji miejscowości przypadkiem.



Już sam przywołany opis fabuły brzmi jakby mógł chwycić widza za gardło. A dodajmy do tego, że za "Hokum" opowiada Damian McCarthy. Jego poprzedni horror - "Dom osobliwości" - stał się sensacją 2024 roku, fani kina grozy wprost go pokochali. I teraz sytuacja się powtarza. Najnowszy film reżysera powtarza ten sukces. Ledwo zadebiutował w światowych kinach, a już przylega do niego łatka najstraszniejszej produkcji 2026 roku.

Hokum - kiedy polska premiera najstraszniejszego horroru 2026?

W paru krajach na świecie z USA na czele "Hokum" wszedł do kin w zeszły weekend. Z miejsca narobił szumu. Na Rotten Tomatoes zebrał 86 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy są nim zachwyceni. Redaktor MovieWeb twierdzi, że to najstrazniejszy horror 2026 roku i to się raczej nie zmieni. Nie widzi bowiem możliwości, żeby którykolwiek z nadchodzących w najbliższych miesiącach filmów grozy mógł go przebić.

Takie opinie sprawiają, że "Hokum" od razu chciałoby się obejrzeć. Mogliśmy mieć taką możliwość. Polski dystrybutor w marcu udostępnił zwiastun, w którym jasno zaznaczył, że film trafi na ekrany naszych kin 1 maja. Tak się jednak nie stało. Próżno szukać nowego horroru w aktualnych repertuarach. Kiedy więc będziemy mogli go zobaczyć?

Polski dystrybutor nie był nam niestety w stanie konkretnie odpowiedzieć na zadane wyżej pytanie. Okazuje się bowiem, że plany odnośnie wprowadzenia "Hokum" do polski wciąż się klarują. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż data premiery się pojawi.

Rafał Christ 04.05.2026 16:12

