Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości platformy, które będą was kąsać cały weekend

Jak to możliwe, że kiedy wszyscy na "Bad Boysach" postawili krzyżyk, oni wrócili w tak znakomitej formie? Za sprawą "Bad Boys for Life" Adil El Arbi i Bilall Fallah ich odmłodzili, a w "Ride or Die" kontynuują swoje dzieło. Najnowsza odsłona przygód niegrzecznych policjantów z Miami w czerwcu zadebiutowała na ekranach kin, a teraz trafiła na Max, gdzie można ją obejrzeć w ramach opłacanej subskrypcji. Dołączyła tym samym na platformie do trzech poprzednich części serii.