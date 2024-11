Niegrzeczni chłopcy wbili na Max, żeby zrobić wam długi weekend. Ależ te filmy są wybuchowe

Bad boys, bad boys/Whatcha gonna do?/Whatcha gonna do when they come for you? - z piosenką Inner Circle na ustach Will Smith i Martin Lawrence po raz pierwszy rozprawiali się z bandziorami jeszcze w 1995 roku. Wraz z Michaelem Bayem stojącym po drugiej stronie kamery, dostarczyli nam wybuchowej mieszanki akcji i humoru. W "Bad Boys" nie ma niczego odkrywczego. Dlaczego więc film stał się takim hitem, że do dzisiaj doczekał się trzech sequeli? Odpowiedź jest całkiem prosta.



"Bad Boys" robili to, co mnóstwo filmów przed nimi, bo przecież od sukcesu "48 godzin" Hollywood wciąż jeszcze namiętnie eksploatowało formułę buddy cop movies. Co chwilę dostawaliśmy nowe pary policjantów (lub policjanta i przestępcę), którzy dogadać się nie mogli, ale wspólnymi siłami zaprowadzali porządek, gdziekolwiek się nie pojawili. W swoim debiucie Michael Bay nie odchodzi od tych klisz, tylko się w nich rozsmakowuje. Na ekranie dzieje się coś, co widzieliśmy już wielokrotnie, tylko bardziej, mocniej i śmieszniej.