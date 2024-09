Max: nowości. Filmy i seriale na październik 2024

Marvel może robić sobie swoje filmy osadzone w wielkim, cyrkowym multiwersum, ale ten jeden, dość skromny film już to zrobił i zrobił to świetnie. „Wszystko wszędzie naraz” to opowieść o kobiecie, która zostaje wciągnięta w gigantyczną aferę związaną z gigantyczną liczbą różnych światów. Dla niej i dla widzów to doskonała okazja, aby zastanowić się nad wyborami podjętymi w życiu, ale także nad istotą relacji rodzinnych. Wspaniały, głęboki i wypakowany akcją film.



Film będzie miał premierę 5 października.