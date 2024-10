Sprawą "łowców skór" żyła cała Polska. Wstrząsający serial jest prawie tak mocny jak książka

Serial dokumentalny od Max obejmuje wypowiedzi rodzin ofiar, a także samych uczestników wydarzeń. To pozycja obowiązkowa dla tych, którzy czytali reportaż, a mimo to chcą się dowiedzieć więcej. Produkcja odcinkowa wzbogacona jest o fragmenty z rozpraw sądowych, relacje dziennikarzy i właścicieli zakładów pogrzebowych, tłumacząc przy tym, dlaczego akurat to akurat Łódź stworzyła idealne warunki do rozwijania się tego wstrząsającego procederu. To świetnie zrealizowany dokument, który może i nie rzuca nowego światła na sprawę, ale obrazuje historię sprzed dwóch dekad, którą po prostu trzeba znać.