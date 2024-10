Po pierwszym odcinku będziecie chcieli wyłączyć ten serial. Już mówię, dlaczego to błąd

Nie można powiedzieć, że "Pełne koło" jest serialem kryminalnym, czy też thrillerem, który wyróżnia się na tle pozostałych produkcji tego gatunku. Jednak, mimo prosto skonstruowanej fabuły, potrafi potężnie zaskoczyć. To, co jest w tym tytule atrakcyjne, to wielowątkowość - poznajemy różnorodnych bohaterów z różnych światów, którzy na pierwszy rzut oka mają ze sobą niewiele wspólnego. W miarę rozwoju fabuły okazuje się jednak, że ścieżki wszystkich postaci łączą się i, faktycznie, jest to niezwykle satysfakcjonujące dojście do finału.