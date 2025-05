Max wyciągnął tajną broń w postaci memów, żeby ratować swój wizerunek

Związek z Max nie przetrwał próby czasu - po dwóch latach od debiutu w Stanach Zjednoczonych i roku funkcjonowania w Polsce marka poinformowała, że wraca do korzeni i robi kolejny rebranding. Przypomnijmy, że na początku serwis VOD od HBO funkcjonował jako HBO GO, a następnie jako HBO Now. W maju 2020 r. platforma zmieniła nazwę na HBO Max, a po fuzji WarnerMedia z Discovery nastąpił kolejny rebranding serwisu i po HBO Max został tylko Max.



Max funkcjonował w Polsce okrągły rok, ale nawet ten relatywnie krótki czas nie przeszkodził serwisowi we wprowadzaniu kolejnych zmian. W pewnym momencie subskrybentów zaskoczył bowiem zupełnie nowy widok - intensywny chabrowy kolor został zastąpiony szarymi odcieniami, które przypominały stare logo HBO. Chyba nikomu nie przeszło wówczas przez myśl, że David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery, planuje zrobić kolejny rebranding. Taki scenariusz byłby szaleństwem... prawda? Prawda?