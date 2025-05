Ten makabryczny film nie pozwali ci spać spokojnie. Obejrzysz go na Max

"Stolik kawowy" narobił sporo szumu, kiedy w zeszłym roku zachwalał go w swoich mediach społecznościowych sam Stephen King. Każdy miłośnik kina grozy i czarnego humoru chciał sprawdzić, czy - zgodnie ze słowami pisarza - jest on tak "okropny i okropnie zabawny", jak "najmroczniejszy sen braci Coen". Mogliście jednak hiszpańską produkcję przegapić, bo, choć trafiła w naszym kraju na Max już parę miesięcy temu, nie za dużo się o niej mówi. Niesłusznie. To kawał przerażająco-śmiesznego filmu.



Punktem wyjścia całej opowieści są zakupy małżeństwa z małym dzieckiem. Jesus (imię nieprzypadkowe) upodobał sobie tytułowy stolik kawowy, który Maria (imię również nieprzypadkowe) uważa za okropny. Dla mężczyzny zdobycie go urasta do rangi symbolu własnej podmiotowości. Jak sam twierdzi, wszystkie najważniejsze decyzje w jego życiu podejmuje żona, więc chciałby mieć chociaż ten stolik. Tym bardziej że sprzedawca zachwala go, mówiąc, jaki jest wspaniały, wykwintny i - przede wszystkim - niezniszczalny.