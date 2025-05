Użytkownicy Max, macie ostatnią szansę, aby obejrzeć jeden z lepszych horrorów ostatnich lat. Ale...

Jeśli jednak nie widzieliście go na wielkich ekranach, albo chcielibyście zobaczyć go jeszcze raz, macie już ostatnią szansę, aby obejrzeć "Noc Dziękczynienia" w ramach opłacanego abonamentu Max. Jak bowiem podaje Upflix film będzie dostępny w ofercie platformy tylko do 31 maja włącznie. Ale! To nie znaczy, że produkcja zniknie z polskiego streamingu całkowicie.



Już dzień po usunięciu z oferty Max "Noc Dziękczynienia" trafi na Netfliksa. Dla lubujących się w horrorach użytkowników platformy to świetny prezent na Dzień Dziecka.



