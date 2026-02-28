Kiedy Avengers: Doomsday trafi do kin? Widowisko warte czekania
Ostatnie lata dla Marvela były dość zmienne, jednak od jakiegoś czasu filmy i seriale pochodzące z tej "stajni" charakteryzowały się dobrą jakością. "Avengers: Doomsday" będzie pełnym rozmachu testem, sprawdzającym, czy to, co dotychczas widzieliśmy, prowadzi do czegoś wielkiego i ważnego. Wreszcie: okaże się, czy po latach od "Końca gry" możemy znów dostać superprodukcję o gigantycznym rozmachu i stawce. Kiedy zobaczymy nowy, prawdopodobnie największy, film MCU?
Nawet wątpiący w Marvela nie mają złudzeń, że szykuje się wielkie, potężne pod niemal każdym względem, widowisko. Z jednej strony trudno nie odnieść wrażenia, że przestawienie się na Doktora Dooma było mocno spowodowane zamieszaniem wokół Kanga, ale z drugiej strony ciężko narzekać na taki obrót wydarzeń - Doom dotychczas nie doczekał się naprawdę mocnego filmowego wcielenia, zawsze był zagrożeniem tylko dla Fantastycznej Czwórki. Bracia Russo, ściągnięci z powrotem do Marvela, podnieśli stawkę i skierowali na film oczy całego świata, obsadzając w roli antagonisty Roberta Downey Jr., dotychczasowego odtwórcę Iron Mana.
Avengers: Doomsday - kiedy premiera? Czekam niecierpliwie
Choć szczegóły fabularne nie są ujawniane, wiadomo, że w "Avengers: Doomsday" zobaczymy kilka grup superbohaterów: m.in. Avengersów, Nowych Avengersów (wcześniej Thunderbolts), Fantastyczną Czwórkę, X-Menów, reprezentantów Wakandy oraz Talokanu. Wszyscy będą musieli stawić czoła zagrożeniu w postaci Doktora Dooma. MCU póki co dawkuje napięcie spokojnie, wypuszczając cztery krótkie zapowiedzi, potwierdzające powroty niektórych bohaterów.
"Avengers: Doomsday" trafi do kin 18 grudnia 2026 roku. To będzie niezwykle wyjątkowa data dla kinomanów z całego świata - tego samego dnia na ekranach kin pojawi się również "Diuna: Część trzecia", przez co ochrzczono już powyższą datę mianem "Dunesday". Jednym z głównych tematów związanych z potencjalną rywalizacją obu filmów była kwestia pokazów w sali IMAX - a wiele kin dysponuje tylko jednym takim ekranem. Screen Rant poinformowało, że w Stanach Zjednoczonych walkę tę wygrała ostatnia część trylogii z Chalametem i to właśnie "Diuna: Część trzecia" zyska pierwszeństwo seansów wyświetlanych w tym formacie w USA. Nie oznacza to jednak, że "Avengers: Doomsday" nie zobaczymy w IMAX w Polsce. Wręcz przeciwnie - film Marvela ma być bez przeszkód wyświetlany w IMAX na rynkach międzynarodowych, a zatem również u nas.
Wygląda również na to, że pewni co do "Avengers: Doomsday" są także nowi głównodowodzący Disneya. Spodziewają się, że film będzie najbardziej dochodową produkcją 2026, a kierownictwo firmy jest zadowolone z tego, co dotychczas widziało w związku z grudniową premierą. Nie jest jasne, czy mieli dokładny wgląd w proces twórczy czy widzieli jakieś fragmenty filmu, natomiast jeśli studio póki co ma w sobie optymizm, jest to na pewno dobry znak. Nie było to takie oczywiste, zwłaszcza, że od dawna mówi się o kręceniu "Doomsday" bez ukończonego scenariusza. Nie ma wątpliwości, że pomieszczenie tylu postaci w jednym filmie jest gigantycznym wyzwaniem. Pod koniec roku przekonamy się, czy bracia Russo, a także Michael Waldron i Stephen McFeely (współscenarzyści) podołali mu.
Avengers: Doomsday - obsada
Tak różnorodnej i bogatej obsady w Marvelu, na jednym ekranie, chyba jeszcze nie było - a wiele wskazuje na to, że ogłoszone dotychczas nazwiska nie są ostatnimi. Oto, kogo na pewno zobaczymy w "Avengers: Doomsday":
- Robert Downey Jr. jako Doktor Doom
- Chris Evans jako Steve Rogers
- Chris Hemsworth jako Thor
- Vanessa Kirby jako Sue Storm
- Anthony Mackie jako Kapitan Ameryka
- Sebastian Stan jako Bucky Barnes
- Letitia Wright jako Czarna Pantera
- Paul Rudd jako Ant-Man
- Wyatt Russell jako John Walker
- Tenoch Huerta jako Namor
- Ebon-Moss Bachrach jako Thing
- Simu Liu jako Shang-Chi
- Florence Pugh jako Yelena Belova
- Kelsey Grammer jako Bestia
- Lewis Pullman jako Sentry
- Danny Ramirez jako Falcon
- Joseph Quinn jako Ludzka Pochodnia
- David Harbour jako Red Guardian
- Winston Duke jako M'Baku
- Hannah John-Kamen jako Duch
- Tom Hiddleston jako Loki
- Patrick Stewart jako Profesor X
- Ian McKellen jako Magneto
- Alan Cumming jako Nightcrawler
- Rebecca Romjin jako Mystique
- James Marsden jako Cyklop
- Channing Tatum jako Gambit
- Pedro Pascal jako Reed Richards
"Avengers: Doomsday" w kinach od 18 grudnia 2026 roku.
