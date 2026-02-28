REKLAMA
Kiedy Avengers: Doomsday trafi do kin? Widowisko warte czekania

Ostatnie lata dla Marvela były dość zmienne, jednak od jakiegoś czasu filmy i seriale pochodzące z tej "stajni" charakteryzowały się dobrą jakością. "Avengers: Doomsday" będzie pełnym rozmachu testem, sprawdzającym, czy to, co dotychczas widzieliśmy, prowadzi do czegoś wielkiego i ważnego. Wreszcie: okaże się, czy po latach od "Końca gry" możemy znów dostać superprodukcję o gigantycznym rozmachu i stawce. Kiedy zobaczymy nowy, prawdopodobnie największy, film MCU?

Adam Kudyba
avengers doomsday premiera film
Nawet wątpiący w Marvela nie mają złudzeń, że szykuje się wielkie, potężne pod niemal każdym względem, widowisko. Z jednej strony trudno nie odnieść wrażenia, że przestawienie się na Doktora Dooma było mocno spowodowane zamieszaniem wokół Kanga, ale z drugiej strony ciężko narzekać na taki obrót wydarzeń - Doom dotychczas nie doczekał się naprawdę mocnego filmowego wcielenia, zawsze był zagrożeniem tylko dla Fantastycznej Czwórki. Bracia Russo, ściągnięci z powrotem do Marvela, podnieśli stawkę i skierowali na film oczy całego świata, obsadzając w roli antagonisty Roberta Downey Jr., dotychczasowego odtwórcę Iron Mana.

Avengers: Doomsday - kiedy premiera? Czekam niecierpliwie

Choć szczegóły fabularne nie są ujawniane, wiadomo, że w "Avengers: Doomsday" zobaczymy kilka grup superbohaterów: m.in. Avengersów, Nowych Avengersów (wcześniej Thunderbolts), Fantastyczną Czwórkę, X-Menów, reprezentantów Wakandy oraz Talokanu. Wszyscy będą musieli stawić czoła zagrożeniu w postaci Doktora Dooma. MCU póki co dawkuje napięcie spokojnie, wypuszczając cztery krótkie zapowiedzi, potwierdzające powroty niektórych bohaterów.

"Avengers: Doomsday" trafi do kin 18 grudnia 2026 roku. To będzie niezwykle wyjątkowa data dla kinomanów z całego świata - tego samego dnia na ekranach kin pojawi się również "Diuna: Część trzecia", przez co ochrzczono już powyższą datę mianem "Dunesday". Jednym z głównych tematów związanych z potencjalną rywalizacją obu filmów była kwestia pokazów w sali IMAX - a wiele kin dysponuje tylko jednym takim ekranem. Screen Rant poinformowało, że w Stanach Zjednoczonych walkę tę wygrała ostatnia część trylogii z Chalametem i to właśnie "Diuna: Część trzecia" zyska pierwszeństwo seansów wyświetlanych w tym formacie w USA. Nie oznacza to jednak, że "Avengers: Doomsday" nie zobaczymy w IMAX w Polsce. Wręcz przeciwnie - film Marvela ma być bez przeszkód wyświetlany w IMAX na rynkach międzynarodowych, a zatem również u nas.

Wygląda również na to, że pewni co do "Avengers: Doomsday" są także nowi głównodowodzący Disneya. Spodziewają się, że film będzie najbardziej dochodową produkcją 2026, a kierownictwo firmy jest zadowolone z tego, co dotychczas widziało w związku z grudniową premierą. Nie jest jasne, czy mieli dokładny wgląd w proces twórczy czy widzieli jakieś fragmenty filmu, natomiast jeśli studio póki co ma w sobie optymizm, jest to na pewno dobry znak. Nie było to takie oczywiste, zwłaszcza, że od dawna mówi się o kręceniu "Doomsday" bez ukończonego scenariusza. Nie ma wątpliwości, że pomieszczenie tylu postaci w jednym filmie jest gigantycznym wyzwaniem. Pod koniec roku przekonamy się, czy bracia Russo, a także Michael Waldron i Stephen McFeely (współscenarzyści) podołali mu.

Avengers: Doomsday - obsada

Tak różnorodnej i bogatej obsady w Marvelu, na jednym ekranie, chyba jeszcze nie było - a wiele wskazuje na to, że ogłoszone dotychczas nazwiska nie są ostatnimi. Oto, kogo na pewno zobaczymy w "Avengers: Doomsday":

  • Robert Downey Jr. jako Doktor Doom
  • Chris Evans jako Steve Rogers
  • Chris Hemsworth jako Thor
  • Vanessa Kirby jako Sue Storm
  • Anthony Mackie jako Kapitan Ameryka
  • Sebastian Stan jako Bucky Barnes
  • Letitia Wright jako Czarna Pantera
  • Paul Rudd jako Ant-Man
  • Wyatt Russell jako John Walker
  • Tenoch Huerta jako Namor
  • Ebon-Moss Bachrach jako Thing
  • Simu Liu jako Shang-Chi
  • Florence Pugh jako Yelena Belova
  • Kelsey Grammer jako Bestia
  • Lewis Pullman jako Sentry
  • Danny Ramirez jako Falcon
  • Joseph Quinn jako Ludzka Pochodnia
  • David Harbour jako Red Guardian
  • Winston Duke jako M'Baku
  • Hannah John-Kamen jako Duch
  • Tom Hiddleston jako Loki
  • Patrick Stewart jako Profesor X
  • Ian McKellen jako Magneto
  • Alan Cumming jako Nightcrawler
  • Rebecca Romjin jako Mystique
  • James Marsden jako Cyklop
  • Channing Tatum jako Gambit
  • Pedro Pascal jako Reed Richards

"Avengers: Doomsday" w kinach od 18 grudnia 2026 roku.

Więcej o Marvelu przeczytacie w Spider's Web:

28.02.2026 10:22
