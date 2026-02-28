Kiedy Avengers: Doomsday trafi do kin? Widowisko warte czekania

Ładowanie...

Nawet wątpiący w Marvela nie mają złudzeń, że szykuje się wielkie, potężne pod niemal każdym względem, widowisko. Z jednej strony trudno nie odnieść wrażenia, że przestawienie się na Doktora Dooma było mocno spowodowane zamieszaniem wokół Kanga, ale z drugiej strony ciężko narzekać na taki obrót wydarzeń - Doom dotychczas nie doczekał się naprawdę mocnego filmowego wcielenia, zawsze był zagrożeniem tylko dla Fantastycznej Czwórki. Bracia Russo, ściągnięci z powrotem do Marvela, podnieśli stawkę i skierowali na film oczy całego świata, obsadzając w roli antagonisty Roberta Downey Jr., dotychczasowego odtwórcę Iron Mana.

Avengers: Doomsday - kiedy premiera? Czekam niecierpliwie

Choć szczegóły fabularne nie są ujawniane, wiadomo, że w "Avengers: Doomsday" zobaczymy kilka grup superbohaterów: m.in. Avengersów, Nowych Avengersów (wcześniej Thunderbolts), Fantastyczną Czwórkę, X-Menów, reprezentantów Wakandy oraz Talokanu. Wszyscy będą musieli stawić czoła zagrożeniu w postaci Doktora Dooma. MCU póki co dawkuje napięcie spokojnie, wypuszczając cztery krótkie zapowiedzi, potwierdzające powroty niektórych bohaterów.

"Avengers: Doomsday" trafi do kin 18 grudnia 2026 roku. To będzie niezwykle wyjątkowa data dla kinomanów z całego świata - tego samego dnia na ekranach kin pojawi się również "Diuna: Część trzecia", przez co ochrzczono już powyższą datę mianem "Dunesday". Jednym z głównych tematów związanych z potencjalną rywalizacją obu filmów była kwestia pokazów w sali IMAX - a wiele kin dysponuje tylko jednym takim ekranem. Screen Rant poinformowało, że w Stanach Zjednoczonych walkę tę wygrała ostatnia część trylogii z Chalametem i to właśnie "Diuna: Część trzecia" zyska pierwszeństwo seansów wyświetlanych w tym formacie w USA. Nie oznacza to jednak, że "Avengers: Doomsday" nie zobaczymy w IMAX w Polsce. Wręcz przeciwnie - film Marvela ma być bez przeszkód wyświetlany w IMAX na rynkach międzynarodowych, a zatem również u nas.

Wygląda również na to, że pewni co do "Avengers: Doomsday" są także nowi głównodowodzący Disneya. Spodziewają się, że film będzie najbardziej dochodową produkcją 2026, a kierownictwo firmy jest zadowolone z tego, co dotychczas widziało w związku z grudniową premierą. Nie jest jasne, czy mieli dokładny wgląd w proces twórczy czy widzieli jakieś fragmenty filmu, natomiast jeśli studio póki co ma w sobie optymizm, jest to na pewno dobry znak. Nie było to takie oczywiste, zwłaszcza, że od dawna mówi się o kręceniu "Doomsday" bez ukończonego scenariusza. Nie ma wątpliwości, że pomieszczenie tylu postaci w jednym filmie jest gigantycznym wyzwaniem. Pod koniec roku przekonamy się, czy bracia Russo, a także Michael Waldron i Stephen McFeely (współscenarzyści) podołali mu.

Avengers: Doomsday - obsada

Tak różnorodnej i bogatej obsady w Marvelu, na jednym ekranie, chyba jeszcze nie było - a wiele wskazuje na to, że ogłoszone dotychczas nazwiska nie są ostatnimi. Oto, kogo na pewno zobaczymy w "Avengers: Doomsday":

Robert Downey Jr. jako Doktor Doom

Chris Evans jako Steve Rogers

Chris Hemsworth jako Thor

Vanessa Kirby jako Sue Storm

Anthony Mackie jako Kapitan Ameryka

Sebastian Stan jako Bucky Barnes

Letitia Wright jako Czarna Pantera

Paul Rudd jako Ant-Man

Wyatt Russell jako John Walker

Tenoch Huerta jako Namor

Ebon-Moss Bachrach jako Thing

Simu Liu jako Shang-Chi

Florence Pugh jako Yelena Belova

Kelsey Grammer jako Bestia

Lewis Pullman jako Sentry

Danny Ramirez jako Falcon

Joseph Quinn jako Ludzka Pochodnia

David Harbour jako Red Guardian

Winston Duke jako M'Baku

Hannah John-Kamen jako Duch

Tom Hiddleston jako Loki

Patrick Stewart jako Profesor X

Ian McKellen jako Magneto

Alan Cumming jako Nightcrawler

Rebecca Romjin jako Mystique

James Marsden jako Cyklop

Channing Tatum jako Gambit

Pedro Pascal jako Reed Richards

"Avengers: Doomsday" w kinach od 18 grudnia 2026 roku.

