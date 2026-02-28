Ghostface wywołuje krzyk. Kto już nosił jego maskę?

Ładowanie...

Kanon kina grozy jest bogaty w wielu kultowych morderców. Chucky, Leatherface, Jasno Voorhees, Michael Myers - to zaledwie ułamek głośnych figur, które stworzyły fundamenty pod znany nam dziś, filmowy horror. Wes Craven zapoczątkował "Krzyk" w 1996 roku - a zatem siódma część wychodzi w momencie 30. rocznicy pojawienia się Ghostface'a po raz pierwszy. Kto dotychczas przyjmował to wcielenie? Oto chronologiczna ściągawka, którą przygotowaliśmy.

REKLAMA

Krzyk - Stu Macher (Matthew Lillard) i Billy Loomis (Skeet Urich)

Pierwszymi, historycznymi Ghostface'ami byli Stu Macher (po lewej) oraz Billy Loomis (po prawej). Autorem morderczej intrygi był drugi z wymienionych mężczyzn. Jak się okazało, Maureen Prescott, matka jego dziewczyny Sydney, miała romans z jego ojcem, Hankiem. To zaś doprowadziło do rozwodu rodziców Loomisa i "porzucenia" jego samego, w związku z czym Billy, przy pomocy Stu, planował wrobić ojca Sidney w serię zabójstw, które sami popełnili.

Krzyk 2 - Mickey Altieri (Timothy Olyphant)

Kolejnym nosicielem kultowej maski okazał się Mickey Altieri - postać, która dołączyła do grona głównych bohaterów w drugiej części. To najlepszy przyjaciel Dereka, chłopaka Sidney, który z czasem okazuje się być po przeciwnej stronie barykady i ujawnia się głównej bohaterce jako zabójca, który współpracuje z Nancy Loomis, matką zabitego przez Sidney Billy'ego. Jego główną motywacją była wiara w sławę, którą dadzą mu jego czyny, a planem na obronę - zrzucenie winy na przemoc w filmach. Planem Nancy była jednak zemsta na zabójczyni jej syna, po której planowała zniknąć, więc kto nie zna filmu, może się domyślić, jak Mickey skończył.

Krzyk 3 - Roman Bridger (Scott Foley)

Roman Bridger to reżyser filmowy, pracujący nad produkcją "Stab 3", opartą na morderstwach Ghostface'a. O ile zwykle mówi się, że rodzina powinna trzymać się razem, o tyle tutaj raczej nie ma to zastosowania. Bridger - będący rzecz jasna Ghostface'em z "Krzyku 3" jest bowiem również przyrodnim bratem Sidney Prescott, urodził się wskutek przemocy seksualnej, której doznała matka bohaterki, Maureen. Po latach odnalazł ją, jednak ta odrzuciła go, w związku z czym Roman skierował swoją uwagę na mężczyzn, z którymi Maureen miała relacje. To właśnie on pokazał Billy'emu Loomisowi nagranie z udowodnionym romansem jego ojca - można więc powiedzieć, że to on zainspirował morderstwa, o których później kręcił film.

Krzyk 4 - Jill Roberts (Emma Roberts) i Charlie Walker (Rory Culkin)

Nie pierwszy raz Ghostface'em był dwie osoby, działające w porozumieniu przeciw Sidney Prescott. Jill to kuzynka Sidney, nastoletnia dziewczyna, której chłopak, Trevor, był niewierny. Charlie zaś był licealnym kinomanem, specem od horroru, znającym prawidła gatunku. Z czasem okazuje się, że obydwoje pod kostiumami i maskami Ghostface'a działali wspólnie. To kuzynka Sidney okazuje się mózgiem planu morderstw, umotywowanych zazdrością o jej sławę. Jill zamierzała przeprowadzić masakrę, a następnie podać się jako ocalała i zdobyć "fejm" podobny do Sidney. Choć działała z Charliem jako duet, nie wahała się go zdradzić i zabić z zimną krwią, by wrobić we wszystko Trevora.

Krzyk (2022) - Amber Freeman (Mikey Madison) i Richie Kirsch (Jack Quaid)

Po ponad dekadzie zdecydowano się powrócić do kultowej serii, a duet reżyserski Tylera Giletta i Matta Bettinelli-Olpina nadał jej nowe życie. Postanowiono iść za ciosem i nie osadzać tożsamości Ghostface'a na jednej osobie. Tym razem głównymi bohaterkami są siostry Carpenter - Tara oraz Sam. Jak się dowiadujemy w finale "Krzyku" z 2022 roku, tym razem w kostiumach paradowali i zabijali Richie oraz Amber - chłopak Sam oraz przyjaciółka Tary. Oboje są fanami serii filmów "Stab" (powstałych na bazie dawnych morderstw Ghostface'a), dzięki nim się poznali. Rozczarowali się jednak najnowszą częścią, wobec czego postanowili rozpocząć nową serię zabójstw i zainspirować tym samym nową odsłonę. Planem było wrobienie Sam (córkę Billy'ego Loomisa), której zaufanie zdobył Richie, ale ostatecznie oboje giną.

Krzyk 6 - Wayne Bailey (Dermot Mulroney), Quinn Bailey (Liana Liberato) i Ethan Landry (Jack Champion)

"Co w rodzinie, to nie zginie" - to kolejne popularne słowa, które w przypadku serii "Krzyk" nie mają żadnego zastosowania. Twórcy podbili stawkę i w najnowszej jak dotychczas odsłonie zafundowali fanom aż trójkę Ghostface'ów. Mózgiem całej morderczej akcji tym razem okazał się Wayne Bailey - detektyw, który przeniósł się do Nowego Jorku śladami Tary i Sam, by się na nich zemścić. Dlaczego? Richie Kirsch, Ghostface z poprzedniej części, był jego synem. Razem z jego rodzeństwem - Quinn i Ethanem - opracowali plan, zgodnie z którym młodzi wtopią się w otoczenie dziewczyn i zbliżą się do nich. Cała trójka pod koniec filmu ginie, a Wayne zostaje dźgnięty przez Sam kilkadziesiąt razy.

Kto będzie następnym Ghostface'em? Przekonamy się wkrótce. Premiera "Krzyku 7" już 27 lutego w kinach.

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 28.02.2026 18:12

Ładowanie...