Piratka z Karaibów przejęła stery Prime Video. Brutalnie zmiotła konkurencję

"Urwisko" nawet "Dodę" pozbawiło korony. Od czasu swej premiery dokument o polskiej gwieździe nie schodził z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Użytkownicy platformy Amazona do teraz chętnie odkrywają historię Doroty Rabczewskiej, ale wolą wybierać się w podróż na Morze Karaibskie. Rodzima produkcja spadła więc na drugie miejsce zestawienia, podczas gdy przygody Krwawej Mary dotarły na jego szczyt.



To w ogóle była szybka akcja. "Urwisko" wpadło na Prime Video zaledwie w minioną środę. Tłumnie przyciągnęło użytkowników platformy Amazona. W jaki sposób? A starczy spojrzeć na jego kartę, żeby zobaczyć zdjęcie, na którym Priyanka Chopra-Jonas naparza się z Karlem Urbanem. Subskrybenci niczego więcej na zachętę nie potrzebują. Dlatego odpalają nowy film jak szaleni. I pewnie niczego nie żałują.

Prime Video - co obejrzeć?

Bo "Urwisko" to całkiem udane widowisko. Fabuły tam za dużo nie ma, gdyż to opowieść o kobiecie, która dawno temu skończyła z pirackim życiem. Przeszłość pod postacią byłego kapitana się jednak o nią upomina. Connor chce odzyskać swój skarb i nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć cel. Zagraża więc nie tylko głównej bohaterce, ale całej jej rodzinie. Ercell rozpoczyna więc brutalną walkę o przetrwanie swoje i swoich najbliższych.

Bo to nie są nowi "Piraci z Karaibów". Twórcy grubą kreską się od nich odcinają. Już na samym początku plansza z napisem informuje nas, że akcja rozgrywa się w czasach, kiedy era piratów z Karaibów dobiega już końca. Pozostali tylko ci najbardziej brutalni. I rzeczywiście. Stojący za kamerą Frank E. Flowers szuka tylko fabularnego pretekstu, żeby oblać nas krwią. Przygląda się przemocowym ekscesom nieco dłużej niż podpowiadałby zdrowy rozsądek i z sadystycznym uśmiechem na ustach tapla się w czarnym humorze.

Przez bezpretensjonalne podejście twórców "Urwisko" staje się filmem idealnym do obejrzenia wieczorem po ciężkim dniu. Pewnie dlatego użytkownicy Prime Video ciągle chętnie po niego sięgają. Żadna inna produkcja nie ma z nim aktualnie szans. Nawet inna nowość. Rodzima. Polskie filmy i seriale zazwyczaj cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale głośni "Ministranci", którzy wpadli na platformę w miniony czwartek, na ten moment wloką się gdzieś w ogonie topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Użytkownicy Prime Video wolą bowiem spędzać wolnę chwile z reality show "Beast Games" czy gorącym thrillerem "56 dni". Ten ostatni jeszcze do niedawna święcił triumfy w serwisie. Ze szczytu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju strąciła go jednak "Doda". Dlatego teraz musi zadowolić się czwartym miejscem zestawienia.

Nie należy jednak przyzwyczajać się do topki najpopularniejszych tytułów na Prime Video w tym tygodniu. Zaraz dojdzie w niej do przetasowań. Platforma Amazona szykuje bowiem mnóstwo gorących premier na marzec. Już w przyszłym tygodniu do jej oferty zawita "Młody Sherlock". To nowy serial Guya Ritchiego, więc nie ma innej opcji - musi być hitem. Czy stanie się przy tym takim przebojem, że zdetronizuje "Urwisko"? O tym dopiero się przekonamy. Na razie subskrybentów serwisu wciąż wzywa piracka przygoda.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Urwisko Doda Beast Games 56 dni Cross Eden Fallout Ministranci Kochaj mnie... Kochaj mnie Niebezpieczne zwierzęta

Rafał Christ 28.02.2026 08:57

