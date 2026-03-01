Długo czekaliśmy na to mocarne sci-fi w Apple TV. Nowy sezon już zaraz

Ładowanie...

Tak długie czekanie na nowy sezon serialu powinno być zabronione. W przypadku "For All Mankind" od finału 4. sezonu mijają już ponad 2 lata. Zniecierpliwieni widzowie nie mają jednak innego wyboru niż tylko wybaczyć serwisowi Apple TV - w końcu już zaraz dowiezie on kontynuację jednego z najlepszych science fiction, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w streamingu. "For All Mankind" powraca z 5. sezonem, a premiera odbędzie już lada moment. Kiedy będzie można zasiąść przed ekrany?

For All Mankind 5 - kiedy premiera 5. sezonu? Kontynuacja już zaraz w Apple TV

Pod koniec stycznia Apple TV opublikował krótki teaser 5. sezonu, ogłaszając, kiedy widzowie mogą spodziewać się kontynuacji genialnego science fiction. Serwis ujawnił, że premierowy odcinek nowej odsłony "For All Mankind" zadebiutuje na platformie już w piątek, 27 marca, co oznacza, że od premiery dzieli nas już tylko miesiąc. Po 2 latach oczekiwania to wspaniała wiadomość. Kolejne odcinki będą debiutowały co tydzień aż do 29 maja.

"Na Marsie i poza nim rozpoczyna się kolejny wielki rozdział" - głosi oficjalny opis. Akcja najnowszej odsłony rozgrywa się kilka lat po przejęciu asteroidy Goldilocks. Happy Valley rozrosło się w tętniącą życiem kolonię z tysiącami mieszkańców oraz bazę wypadową dla nowych misji, które zaprowadzą ludzkość jeszcze dalej w głąb Układu Słonecznego. Kiedy ludzie zaczynają domagać się zaprowadzenia prawa i porządku na Czerwonej Planecie, napięcia między mieszkańcami Marsa a ich dawną ojczyzną zaczynają przybierać na sile.

W obsadzie 5. sezonu znaleźli się: Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña i Wrenn Schmidt, a także stali bywalcy serialu: Mirelle Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz i Ines Asserson. Do swoich ról powrócą natomiast Barrett Carnahan jako Marcus, świeżo upieczony absolwent liceum mieszkający na Marsie, oraz Tyler Labine jako Fred, marsjański strażnik pokoju.

Serial "For All Mankind", który został stworzony przez Ronalda D. Moore'a, Matta Wolperta i Bena Nediviego, bada, co by się wydarzyło, gdyby globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Fabuła osadzona jest w ambitnym świecie, gdzie astronauci NASA, inżynierowie oraz ich rodziny biorą udział w alternatywnych wydarzeniach historycznych, kiedy ZSRR wyprzedza Stany Zjednoczone w wyścigu na Księżyc.

Anna Bortniak 01.03.2026 07:35

