REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Długo czekaliśmy na to mocarne sci-fi w Apple TV. Nowy sezon już zaraz

Po ponad 2 latach na małe ekrany wraca jeden z najlepszych seriali science fiction. Mowa o "For All Mankind" w Apple TV, który już za chwilę pojawi się na platformie z nowym, 5. sezonem. Kiedy premiera?

Anna Bortniak
for all mankind kiedy 5 sezon premiera serial apple tv
REKLAMA

Tak długie czekanie na nowy sezon serialu powinno być zabronione. W przypadku "For All Mankind" od finału 4. sezonu mijają już ponad 2 lata. Zniecierpliwieni widzowie nie mają jednak innego wyboru niż tylko wybaczyć serwisowi Apple TV - w końcu już zaraz dowiezie on kontynuację jednego z najlepszych science fiction, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w streamingu. "For All Mankind" powraca z 5. sezonem, a premiera odbędzie już lada moment. Kiedy będzie można zasiąść przed ekrany?

REKLAMA

For All Mankind 5 - kiedy premiera 5. sezonu? Kontynuacja już zaraz w Apple TV

Pod koniec stycznia Apple TV opublikował krótki teaser 5. sezonu, ogłaszając, kiedy widzowie mogą spodziewać się kontynuacji genialnego science fiction. Serwis ujawnił, że premierowy odcinek nowej odsłony "For All Mankind" zadebiutuje na platformie już w piątek, 27 marca, co oznacza, że od premiery dzieli nas już tylko miesiąc. Po 2 latach oczekiwania to wspaniała wiadomość. Kolejne odcinki będą debiutowały co tydzień aż do 29 maja.

"Na Marsie i poza nim rozpoczyna się kolejny wielki rozdział" - głosi oficjalny opis. Akcja najnowszej odsłony rozgrywa się kilka lat po przejęciu asteroidy Goldilocks. Happy Valley rozrosło się w tętniącą życiem kolonię z tysiącami mieszkańców oraz bazę wypadową dla nowych misji, które zaprowadzą ludzkość jeszcze dalej w głąb Układu Słonecznego. Kiedy ludzie zaczynają domagać się zaprowadzenia prawa i porządku na Czerwonej Planecie, napięcia między mieszkańcami Marsa a ich dawną ojczyzną zaczynają przybierać na sile.

W obsadzie 5. sezonu znaleźli się: Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña i Wrenn Schmidt, a także stali bywalcy serialu: Mirelle Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz i Ines Asserson. Do swoich ról powrócą natomiast Barrett Carnahan jako Marcus, świeżo upieczony absolwent liceum mieszkający na Marsie, oraz Tyler Labine jako Fred, marsjański strażnik pokoju.

Serial "For All Mankind", który został stworzony przez Ronalda D. Moore'a, Matta Wolperta i Bena Nediviego, bada, co by się wydarzyło, gdyby globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Fabuła osadzona jest w ambitnym świecie, gdzie astronauci NASA, inżynierowie oraz ich rodziny biorą udział w alternatywnych wydarzeniach historycznych, kiedy ZSRR wyprzedza Stany Zjednoczone w wyścigu na Księżyc.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
01.03.2026 07:35
Tagi: Apple TVFor All MankindScience fiction
Najnowsze
18:12
Ghostface wywołuje krzyk. Kto już nosił jego maskę?
Aktualizacja: 2026-02-28T18:12:00+01:00
16:11
Filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10
Aktualizacja: 2026-02-28T16:11:00+01:00
13:15
Wystartował 3. sezon The Traitors. Zdrajcy. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2026-02-28T13:15:00+01:00
11:56
Genialny thriller sci-fi zawrócił użytkownikom Disney+ w głowach. Chcą więcej
Aktualizacja: 2026-02-28T11:56:00+01:00
11:28
Gwiazda Bridgertonów zagrała w Harrym Potterze. Nie chciałaby tego powtórzyć
Aktualizacja: 2026-02-28T11:28:19+01:00
10:22
Kiedy Avengers: Doomsday trafi do kin? Widowisko warte czekania
Aktualizacja: 2026-02-28T10:22:49+01:00
9:22
To jest dopiero smutna historia. Wichrowe wzgórza to przy tym nic
Aktualizacja: 2026-02-28T09:22:00+01:00
8:57
Piratka z Karaibów przejęła stery Prime Video. Brutalnie zmiotła konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-28T08:57:00+01:00
7:25
Za chwilę nowy Taniec z Gwiazdami. Kto wystąpi w programie?
Aktualizacja: 2026-02-28T07:25:00+01:00
6:11
Czy będzie 5. sezon Bridgertonów? Netflix podjął decyzję
Aktualizacja: 2026-02-28T06:11:00+01:00
19:54
Komedia sportowa Netfliksa dostanie kontynuację. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-02-27T19:54:22+01:00
19:44
4. sezon Bridgertonów wzrusza. Wybrałem najmocniejsze sceny
Aktualizacja: 2026-02-27T19:44:00+01:00
17:16
Cieszę się, że dałem temu sci-fi drugą szansę. Wreszcie się rozkręciło
Aktualizacja: 2026-02-27T17:16:00+01:00
15:34
HBO planuje spin-offy Harry'ego Pottera? To się może udać
Aktualizacja: 2026-02-27T15:34:00+01:00
14:51
Kto może być nową Lady Whistledown? Typujemy
Aktualizacja: 2026-02-27T14:51:00+01:00
14:03
Wielki Marty zmierza do VOD. Film nareszcie w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-27T14:03:37+01:00
13:33
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - wyniki konkursu
Aktualizacja: 2026-02-27T13:33:47+01:00
12:55
Kultowa seria horrorów nie traci wigoru. Ta krwawa telenowela nigdy mi się nie znudzi
Aktualizacja: 2026-02-27T12:55:58+01:00
10:43
Rusza nowa edycja The Voice Kids. Kogo zobaczymy w programie?
Aktualizacja: 2026-02-27T10:43:47+01:00
9:54
Paramount będzie gigantem. Co oznacza przejęcie Warner Bros?
Aktualizacja: 2026-02-27T09:54:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA