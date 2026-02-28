Gwiazda Bridgertonów zagrała w Harrym Potterze. Nie chciałaby tego powtórzyć

Ładowanie...

Choć Katie Leung pojawiła się w "Harrym Potterze" zaledwie w kilku scenach, to była ona ważną postacią w serii. Aktorka wcielała się w Cho Chang w filmach "Harry Potter i Czara Ognia", "Harry Potter i Zakon Feniksa", "Harry Potter i Książę Półkrwi" oraz w dwóch częściach "Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci". Uczennica Hogwartu należała do domu Ravenclaw i początkowo była dziewczyną Cedrica Diggorym, a po jego śmierci przez krótki czas spotykała się z Harrym. Była ona jego pierwszą poważną miłością, dopóki w życiu głównego bohatera nie pojawiła się Ginny Weasley.

Najnowszą rolą Leung jest rola w 4. sezonie serialu "Bridgertonowie". Leung wciela się tam w Aramintę Gunn, złą macochę Sophie Baek (Yerin Ha), która wcześniej była żoną wicehrabiego Li. Urodziła mu dwie córki - Rosamund Li (Michelle Mao) i Posy Li (Isabella Wei). Jest ona zgorzkniałą kobietą, która zmuszała Sophie do wykonywania żmudnych i niekończących się prac, takich jak polerowanie jej licznych par butów czy obciążanie jej obowiązkami, których jedna pokojówka nie byłaby w stanie udźwignąć.

Przy okazji wywiadu związanego z produkcją Netfliksa aktorka została zapytana o "Harry'ego Pottera". Mimo że gwiazda ciepło wypowiedziała się na temat kultowej franczyzy, podkreśliła, że nie chciałaby wrócić do tamtego okresu.

Katie Leung ujawniła, dlaczego nie wróciłaby na plan Harry'ego Pottera

W wywiadzie dla Entertainment Tonight Leung została zapytana o "Harry'ego Pottera". Aktorka ciepło wypowiedziała się na temat czasu spędzonego na planie, choć podkreśliła, że nie chciałaby wracać już do tamtych czasów:

Byłam wtedy taka młoda. I chyba tak łatwo ulegałam wpływom tego, co ludzie o mnie mówili, bo nie wiedziałam, kim jestem. Podeszłam do Bridgertonów z naprawdę zdrowym nastawieniem na pracę. Cieszę się, że tu jestem i nie chciałabym wracać do tamtych czasów. Nie dlatego, że wiesz, że miałam tam zły czas czy coś, ale po prostu miło jest wiedzieć, kim jesteś. I wciąż próbuję to zrozumieć, ale jestem już trochę bliżej.

Leung najprawdopodobniej będzie musiała się przygotować na większą ilość pytań o "Harry'ego Pottera" - wszystko przez nadchodzący serial od HBO, który zaadaptuje powieści J.K. Rowling pod kilkusezonowy serial. Obecnie gwiazdy oryginalnej serii kontaktują się z młodszymi odpowiednikami swoich ról listownie. Czy Leung również to zrobi, kiedy serialowa Cho Chang zostanie wybrana? Aktorka nie jest tego pewna.

Nie wiem. Nie chcę lekceważyć jej umiejętności radzenia sobie. Jeśli zwróci się do mnie po radę, z przyjemnością jej udzielę - skomentowała dla portalu The Wrap.

4. sezon serialu "Bridgertonowie" jest już w całości dostępny w serwisie Netflix.

