"Pam i Tommy" to biograficzny serial zainspirowany historią, która wydarzyła się naprawdę. Mowa o związku Pameli Anderson i Tommy'ego Lee, a dokładnie tym, co stało się w latach 90. i wstrząsnęło opinią publiczną. W latach 90. z domu pary ukradziono pikantną sekstaśmę. Historię skradzionej kasety opisała już Amanda Chicago Lewis w magazynie "Rolling Stone" w 2014 roku. Na postawie tekstu "Pam and Tommy: The Untold Story od the Wolrd's Most Infamous Sex Tape" powstał serial Evan Goldberg i Seth Roge.