W tej całej dość zaskakującej sytuacji internauci zastanawiali się, czy kłótnia między członkami Monty Pythona nie jest po prostu jednym wielkim gagiem. Cleese tak to skomentował:



Zawsze nienawidziliśmy się i gardziliśmy sobą nawzajem, ale dopiero niedawno prawda zaczęła wychodzić na jaw - podkreślił. Z kolei córka Idle'a, Lily, dodała do sprawy swoje trzy grosze.



Jestem bardzo dumna z mojego taty, że w końcu zaczął dzielić się prawdą. Zawsze przeciwstawiał się draniom i narcyzom i absolutnie zasługuje na potwierdzenie i uznanie za to, co robi - powiedziała.