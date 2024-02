Komedia romantyczna bez ciarek żenady? Ta polska produkcja na Netfliksie się nada

Na początek trochę was uspokoję: nie zobaczycie w tej komedii romantycznej ani Tomasza Karolaka, ani Mikołaja Roznerskiego, ani Magdaleny Lamparskiej. A skoro sprostowanie mamy za sobą, to czas na przejście do konkretów. To pierwsza komedia romantyczna w reżyserskim dorobku Jana Macierewicza, który wcześniej stanął za kamerą takich produkcji jak "Mamuśki", "Gra na Maksa" czy "Camera Cafe. Nowe parzenie", ale mam cichą nadzieję, że nie ostatnia. I może to syndrom tego, że po najnowszych polskich produkcjach wątpliwej jakości docenia się każdą kolejną, choćby z najmniejszą zaletą. A może po prostu "Skołowani" dają vibe oglądania starych polskich komedii romantycznych, co da się lubić i zostawia po sobie coś więcej niż tylko ciarki żenady. A to już coś.