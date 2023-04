Chociaż pomysł wyjściowy wydaje się absurdalny, tutaj akurat nie ma się z czego śmiać. "Wiklinowy koszyk" to kultowy niskobudżetowy horror, który może i traktuje siebie zbyt poważnie, ale potrafi też przykuć do ekranu. To historia pewnego młodego mężczyzny, taszczącego ze sobą tytułowy wiklinowy koszyk. Kryje się w nim jego zdeformowany brat syjamski. Wspólnie szukają zemsty na lekarzach odpowiadających za ich rozdzielenie. Wszystko to oczywiście w akompaniamencie pełnokrwistego gorefestu. Warto nadmienić, że fanem filmu jest James Wan. We "Wcieleniu" reżyser "Piły" wykorzystał wiele pochodzących z niego rozwiązań i motywów fabularnych.