Ten film jest tak zły, że aż dobry. Ubawiłem się, jak prosiaczek

"Krew i miód" idealnie odnalazłby się w repertuarze kin samochodowych jako double feature z "The Slumber Party Massacre" bądź "The House on Sorority Row" w latach 80. To wtedy bowiem publiczność domagała się wręcz takiej prostej, krwawej rozrywki. Przecież kiedy "Prima aprilis" w 1986 roku weszło do kin, widzowie go odrzucili, bo był zbyt skomplikowany. Przez finałowy twist poczuli się oszukani, myśleli, że może coś im umknęło, na coś ważnego nie zwrócili uwagi. A przecież nie zapłacili za bilet, żeby używać podczas seansu szarych komórek. Chcieli móc wyjść w trakcie po popcorn, zająć się partnerem/partnerką, a potem wrócić do oglądania nie tracąc zupełnie nic i bez skrępowania rozkoszować się kolejnymi brutalnymi morderstwami. Tyle.