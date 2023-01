Tak się idzie w ślady słynnego rodzica. Brandon Cronenberg to syn swego ojca - Davida. Już w "Zaraźliwych" pokazał, że ma podobne fascynacje i potrafi dać im wyraz. Potem udowodnił to w "Possessorze". To był jednak dopiero przedsmak tego, co jeszcze nam w swojej karierze zaserwuje. Chociaż poprzeczka zawieszona jest wysoko, "Infinity Pool" zapowiada się na jego najbardziej szalony i zakręcony film. Jest to opowieść o parze, która wypoczywa w luksusowym kurorcie. Pod wpływem tajemniczej kobiety bohaterowie trafiają w hedonistyczno-przemocowe środowisko. Będzie fajnie, aż przestanie być fajnie. W świecie przedstawionym za każde przewinienie można zginąć. No chyba, że ma się pieniądze. Wtedy wystarczy zapłacić i zobaczyć... jak się ginie.



Światowa premiera: 27 stycznia.