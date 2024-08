Wakacje to idealny moment na to, by oderwać się od szkolnych lektur i w końcu sięgnąć po tytuły, z którymi do tej pory nie było czasu się zapoznać. Podobnie zresztą jak jesień, kiedy to chłodniejsze wieczory sprzyjają lekturom w domowym zaciszu. Okej, tak naprawdę każda pora roku jest dobra, by czytać. Czytanie jest super, w związku z tym wybraliśmy 10 najlepszych (i najnowszych) książek, które z pewnością umilą letni czas wszystkim nastolatkom i młodym dorosłym.