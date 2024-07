Co przeczytać w wakacje? TOP 10 książek, które warto zabrać na urlop

W serii znajdują się obecnie 3 tomy, które zostały przetłumaczone na język polski: "Zanim wystygnie kawa", "Opowieści z kawiarni" oraz "Zanim wyblakną wspomnienia". W języku angielskim można natomiast przeczytać tom 4. - "Before We Say Goodbye". We wrześniu zadebiutuje natomiast 5. część - "Before We Forget Kindness".