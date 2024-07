Właściwie nie miałam żadnych typów do roli Bilskiego. "Czerwień" zaczynałam pisać prawie 7 lat temu i wtedy Bilskiego wyobrażałam sobie jak mojego byłego męża - ciemnowłosego, z brązowymi oczami, z ciemnym zarostem, z dużym nosem. Obstawiałabym wówczas takich aktorów jak Stramowski czy Dorociński. To jednak było już 7 lat temu, więc wiek tych aktorów nie odpowiadałby teraz 36-letniemu Bilskiemu. Dlatego kiedy dostałam informację, że w roli głównej zostanie obsadzony Jakub Gierszał, to było dla mnie totalne zaskoczenie. Z jednej strony mile mnie to połechtało, bo uwielbiam Jakuba Gierszała - pierwszy raz zobaczyłam go w filmie "Wszystko, co kocham" i pomyślałam, że to jest aktor, który zrobi naprawdę dużą karierę. Z drugiej strony wybór był nieoczywisty, bo wizualnie Gierszał jest kompletnym przeciwieństwem mojego Bilskiego. Ale niewątpliwie ma on szczególnego rodzaju charyzmę, która predestynuje go do bycia wielkim bohaterem.



Gdy poznałam Jakuba na planie filmowym, okazało się, że to niesamowicie skromny człowiek, pełen cichego uroku, lekko zawstydzony, a gdy wchodzi w rolę zaczyna z niego bić jakieś ogromne, pełne mocy światło. Z przyjemnością obserwowałam jego pracę, nie mogąc oczywiście oderwać wzroku. A w dodatku, gdy podawaliśmy sobie rękę na do widzenia, z ust Jakuba padło zdanie: "Mam nadzieję, że cię nie zawiodę". Światowej klasy aktor kłania się skromnej autorce. Ech, i to się dopiero nazywa klasa!