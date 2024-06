Ta książka jest tak dziwna, że wciągnie was do reszty. Czegoś takiego jeszcze nie czytałam

Połączenie teatru i sztuki Szekspira z onirycznym obrazem myśli emerytowanej aktorki i reżyserki teatralnej to coś, co nie mogło się nie udać. Sama Miranda Fitch to bohaterka bardzo przemyślana i genialnie napisana, która poruszyła we mnie chyba wszystkie emocjonalne struny (może nawet takie, o których nie miałam pojęcia). To było ciekawe doświadczenie - współczuć i kibicować postaci, którą jednocześnie chciałoby się potrząsnąć i krzyknąć w twarz, żeby się w końcu wzięła w garść.