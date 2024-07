Festiwale w wakacje 2024: TOP 10 muzycznych wydarzeń w Polsce

Do Opery Leśnej wraca również TOP of the TOP Sopot Festival. Coroczna impreza obfitować będzie w występy topowych polskich artystów, którzy będą rozgrzewać widzów od 19 do 22 sierpnia. Na scenie pojawią się m.in. Kayah, Wilki, Enej, Blue Cafe, Kasia Kowalska czy Sarsa. Nie zabraknie także bogatych choreografii, zakulisowych relacji w mediach społecznościowych, gwiazd telewizji TVN oraz wielu niespodzianek.



Bilety na "TOP of the TOP Sopot Festival" są dostępne na stronie eBilet.