Co czytają bohaterowie filmów i seriali? Te tytuły mogły wam umknąć

"Kevin sam w domu" to jeden z tych filmów, który zawiera mnóstwo smaczków i easter eggów. Wielu widzów z pewnością próbowało dowiedzieć się szczegółów na temat produkcji "Angels With Filthy Souls" - Kevin włącza ją podczas rozmowy z dostawcą pizzy. Niektórym mógł jednak umknąć szczegół związany z książką, którą w samolocie czyta ojciec Kevina. Jest to powieść "Nobody's Angel" autorstwa Thomasa McGuane'a, która, w przeciwieństwie do popularnego filmu, istnieje naprawdę.