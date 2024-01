"Napoleon" Ridleya Scotta w VOD - kiedy premiera?

Tytuł, który skupia się na sylwetce Napoleona (Joaquin Phoenix), jego bezwzględnej drodze do cesarskiej korony oraz trudnej relacji z cesarzową Józefiną (Vanessa Kirby), zadebiutował w Polsce 24 listopada 2023 r., a już w tym miesiącu będzie można obejrzeć go w VOD. Zanim jednak produkcja trafi do serwisu Apple TV+, będzie dostępna w ramach kupna lub wypożyczenia.