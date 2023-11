Finałowy zwiastun filmu "Napoleon" pojawił się w sieci. Wygląda świetnie

"Napoleon" Ridleya Scotta to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Owoc współpracy reżysera "Gladiatora" i Joaquina Phoenixa, odtwórcy roli Jokera w filmie Todda Phillipsa, zadebiutuje w polskich kinach już za kilka dni. W związku z tym, że produkcję mieli okazję zobaczyć już krytycy, a także zagraniczni widzowie, w sieci zaczęły pojawiać się już pierwsze recenzje. I to te niezbyt przychylne. Krytykowano poruszenie zbyt wielu nieistotnych wątków, próby objęcia całego życia Napoleona, a nie jego konkretnych fragmentów, a także niesatysfakcjonujący portret cesarza Francji. Mimo to zwiastuny, które zdążyły się już pojawić, kuszą rozmachem, napięciem i wciągającą opowieścią. Potwierdza to także najnowszy i finałowy trailer "Napoleona", który zadebiutował w sieci na kilka dni przed polską premierą.