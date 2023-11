Kapelusz Napoleona sprzedany na aukcji za gigantyczną kwotę. Przebił cenę sprzed lat

Kapelusz dwurożny, tzw. "bicorne", to jeden z 20 tego typu nakryć głowy Napoleona Bonapartego. Francuski cesarz nosił je w sposób przekrzywiony, przez co prędko dało się go zauważyć na polu bitwy. Trend noszenia bicorne'a w ten sam sposób, w jaki robił to Bonaparte, przetrwał aż do teraz. Skąd jednak pewność, że akurat to nakrycie głowy nosił on sam?