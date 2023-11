Napoleon pokonał Europę, ale jednego mu się nie udało. Nie podbił mojego serca... jeszcze

Biografię Napoleona Bonaparte chciał swego czasu zrealizować Stanley Kubrick. Nie udało mu się, a niedoszły projekt obrósł legendą. Pod redakcją Alison Castle powstała nawet książka "Stanley Kubrick's Napoleon: The Greatest Movie Never Made". Dla nieistniejącego już portalu miałem okazję przeprowadzić wywiad ze szwagrem reżysera, który był też producentem jego filmów. Zapytałem go, co dokładnie w tym tytule miało być wspaniałego. Odpowiedział, że nie wynikało to bezpośrednio ze scenariusza, ale główny bohater miał w nim być pokazany jednocześnie jako geniusz i idiota. Podobną drogą podąża Ridley Scott.



Reżyser nie ma problemu z Napoleonem idiotą. Obserwujemy drogę głównego bohatera od kapitana przez cesarza po wygnańca. Większą część filmu wypełniają jednak scenki rodzajowe z jego życia. Podczas ważkich dla Francji rozmów zasypia, a z pola bitwy ucieka, gdy tylko usłyszy pogłoski o zdradach świeżo poślubionej małżonki. Sceny pałacowe skupiają się na związku Bonapartego z Józefiną, który ma służyć wyolbrzymieniu jego wad i słabostek. Dlatego ukochana zmusza francuskiego władcę, aby oblewając się łzami, przyznał, że bez niej i bez swojej matki jest nikim. Gdy smali cholewy, udając byka, jakby urwał się z "Faworyty", opowieść nabiera charakteru czystej farsy.



