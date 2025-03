Ej Disney+, to odkrycie mogłeś sobie darować. Nie tak wygląda dobry horror

Trzeba "Natrętowi" przyznać, że przynajmniej jest szczery. Płyną z tego filmu autentyczne emocje, jakby stojący za kamerą Shal Ngo dobrze znał podejmowany przez siebie temat. Bardziej niestety niż stety, bo opowiada przecież o depresji. Możemy się o tym zorientować już w pierwszej scenie, kiedy Val mówi o głosie w jej głowie, który ciągle wmawiał jej, że nie jest dość dobra, że poniesie porażkę, że przegra. Ciągle sprowadzał go do parteru, aż w końcu chwyciła sprawy we własne ręce i go uciszyła. Dzięki temu teraz zbija majątek, jeżdżąc po świecie jako mówczyni motywacyjna i wydając pop-psychologiczne książki. Rzuca motywacyjnymi gadkami niczym Łukasz Jakóbiak, ale tylko do czasu. Dopóki nie pojawia się swędzenie.



To swędzenie z tyłu głowy, które Val drapie, drapie i nie może przestać drapać to całkiem zgrabna metafora depresji. Symptomy choroby stają się cielesne, dzięki czemu dostajemy nawet kilka eksplicytnych obrazów autoagresji, kiedy główna bohaterka walczy ze swędzeniem. Do krwi i czaszki, w której w końcu robi dziurę. Wyszłoby z tego pewnie niezła opowieść o depresji, podana w popularnej ostatnio poetyce body horroru, gdyby tylko Ngo chciał pójść w tym kierunku. Zamiast tego postanawia on przedobrzyć.