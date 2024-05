Netflix: TOP 5 nowości na długi weekend. Co obejrzeć? Podpowiadamy

Fabuła produkcji "Kolory zła: Czerwień" rozgrywa się w Trójmieście, gdzie na jednej z plaż morze wyrzuca na brzeg ciało młodej dziewczyny. Okazuje się, że po śmierci jej usta zostały wycięte, co przypomina zbrodnię sprzed kilkunastu lat. Ofiarą okazuje się być Monika Bogucka (Zofia Jastrzębska), córka sędzi, Heleny Boguckiej (Maja Ostaszewska). Sprawę prowadzi prokurator Leopold Bilski (Jakub Gierszał), który postanawia otworzyć nierozwiązaną wcześniej sprawę, by z pomocą sędzi dowiedzieć się, kto stał za morderstwem młodej Boguckiej. Trop prowadzi ich do jednego z nadmorskich klubów i powiązanego z nim lokalnego półświatka, na czele którego stoi niebezpieczny gangster, Kazar (Przemysław Bluszcz).