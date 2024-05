Netflix: co obejrzeć w weekend? Film z Jennifer Lopez i inne nowości

Wraz z nadchodzącym weekendem pojawia się pytanie: co obejrzeć? Aby uniknąć długich poszukiwań tej odpowiedniej produkcji na wieczór, sprawdzamy, co w ostatnim czasie wpadło do serwisu Netflix i, przede wszystkim, na jakie tytuły warto rzucić okiem. Wśród nich najnowszy film z Jennifer Lopez oraz długo przez wielu wyczekiwana kontynuacja serialu "Maestro na wyspie".