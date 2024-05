Film „Atlas” od Netfliksa to taki Mass Effect, tylko gorszy. I szkoda, że nie można sterować postacią

Od razu zaznaczę – „Atlas” to naprawdę nie jest zły film. Owszem, do wielu rzeczy można się przyczepić, aczkolwiek jeżeli ktoś potrzebuje przyzwoitego kina akcji w klimacie science fiction na luźny wieczór, to raczej nie będzie zawiedziony. Momentami w całą fabułę można się nawet wciągnąć. Nie zabrakło tutaj dość zaskakujących zwrotów akcji, momentów trzymających w napięciu oraz dynamicznych scen walki. Wszystko się zgadza, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Realizacyjnie również jest całkiem przyzwoicie. Można nawet odnieść wrażenie, że cała produkcja, opowiadająca o groźnym AI, jest wygenerowana właśnie przez sztuczną inteligencję. Jest to najprawdopodobniej zasługa ukazywanych w tytule lokacji. Najpierw widzowie znajdują się w niesamowicie rozwiniętym technologicznie miejscu na Ziemi, swoją drogą do złudzenia przypominającym scenerię Blade Runnera, a później zostają przeniesieni na obcą planetę, gdzie nie brakuje nieodkrytych gatunków roślin, dziwnego ułożenia terenu czy przedziwnych zjawisk atmosferycznych. Wygląda to wszystko ładnie, ale niestety same widoki nie są w stanie sprawić, że tytuł ogólnie można by nazwać udanym. Dość prosta i miejscami naiwna historia również nie obroni się samodzielnie. Przede wszystkim nie może się to udać w momencie, gdy tytuł ma w sobie tak mało oryginalności, że przy natłoku nawiązań do popkultury jest ona praktycznie niezauważalna.