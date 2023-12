Disney oddaje Netfliksowi swoje kultowe seriale. Kilkanaście produkcji trafi do konkurencji

Największe serwisy streamingowe mierzą się z rosnącymi problemami i szukają rozwiązań w posunięciach dotychczas wykluczanych. Netflix, który po gorszym okresie odbił w górę i udowodnił, że jego wprowadzane w życie z głową plany na polepszenie swojej sytuacji - choć nieraz krytykowane - mają sens i przynoszą oczekiwane skutki, z chęcią przyjmuje pod swoje skrzydła produkcje konkurencji. Trudno powiedzieć, kto ostatecznie więcej zyskuje na tych transakcjach, nie da się jednak ukryć, że dla rywali giganta podobne deale są korzystne finansowo, a dając nowe życie i wyciskając resztki soków z wielu starszych tytułów mogą przy okazji zareklamować swoje biblioteki.



Disney i Netflix zawarli w sumie aż dwa porozumienia. Po pierwsze: w marcu startuje oficjalna wersja aplikacji łączącej katalogi Disney+ i Hulu. Znajdziemy tam serial pt Chirurdzy, który w USA dostępny jest głównie na Netfliksie - król VOD postanowił zatem podzielić się z Disneyem prawami do wszystkich 19 sezonów kultowej produkcji. Drugi deal sprawi, że do biblioteki Netfliksa trafi wspomnianych 14 seriali od Disneya - i to nie byle jakich. Te tytuły przykuwają uwagę.