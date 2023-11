Netflix skasował serial fantasy, ale fani się nie poddają. Ciągle walczą, aby podnieść jego wyniki

Na facebookowej grupie "Shadow and Bone - The Tale of Grishaverse" jedna z fanek "Cienia i kości" opublikowała post, w którym stwierdziła, że nie może pogodzić się ze skasowaniem serialu. Marzy jej się więc, aby chociaż jeden z dotychczasowych sezonów trafił do nadchodzącej globalnej topki najpopularniejszych tytułów platformy. Jak policzyła na podstawie ostatniej takiej listy, produkcja potrzebowałaby jakichś 2 mln pełnych wyświetleń - to 15,8 mln godzin oglądania. "Trudne, ale nie niemożliwe".