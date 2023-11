Netflix kasuje serial fantasy i całe jego uniwersum. Fani walczyli jak lwy

Przyjaciele, do teraz na pewno słyszeliście, że nie będzie 3. sezonu "Cienia i kości" ani spin-offu "Szóstka wron". Ta wiadomość mocno mnie uderzyła. Mam złamane serce i jestem zawiedziona, ale staram się trzymać mojej prawdziwej wdzięczności. Większość autorów nigdy nie zobaczyła adaptacji swojej pracy. Wielu z tych, którym się udało, tego żałują. Jestem jedną z nielicznych szczęśliwych pisarek, które mogą spoglądać na adaptację z dumą i radością. Jestem wdzięczna naszym scenarzystom, ekipie i nietuzinkowej obsadzie, która składa się z ludzi nie tylko utalentowanych, ale ogólnie dobrych. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że jestem wdzięczna osobom, które to czytają - nie ważne czy zaczęliście od książek, czy dotarliście do nich przez serial. Grishaverse jest lepszym miejscem dzięki wam. Jestem wdzięczna za każdy tweet, post, komentarz, recenzję, pracę artystyczną, tatuaż i cosplay, który pomógł sprawić, że to wszystko było możliwe. Jesteśmy ludźmi książek, a to znaczy, że nigdy nie przestajemy sobie wyobrażać, że magia może być prawdziwa. Jesteście tego dowodem. Teraz muszę iść się wypłakać i może napić, a potem zobaczymy dokąd ta historia nas zabierze

- czytamy na Instagramie.