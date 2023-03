Nowy sezon serialu fantasy Netfliksa jest jeszcze lepszy. Aż trudno w to uwierzyć

Zmrocz, rzecz jasna, przetrwał i wciąż chce posiąść moc Aliny. Tymczasem dziewczyna wraz z Malem są zmuszeni do ucieczki. Jak to w YA bywa, bohaterowie - w tym Wrony - podejmują niekończącą się serię pochopnych, nierozsądnych decyzji, wywołując niepotrzebne dramaty. Patetyczne wyznania, kampowe zwroty akcji, przyjemne dla oka potyczki i cała masa eksplozji - choć 2. sezon "Cienia i kości" konsekwentnie trzyma się konwencji, tym razem realizuje się w niej prawdziwie brawurowo, serwując widzom esencjonalną, gęstą rozrywkę. Nie warto zastanawiać się, jak głupie było to, co właśnie zdecydowała się zrobić jedna z postaci - konsekwencje muszą nadejść, a to one są tu gwarantem dobrej zabawy.



Co ważne - serial pozbywa się niewiele wnoszących do opowieści bohaterów, sprawiając jednocześnie, by ci najważniejsi naprawdę dali się lubić. Jasne, ich zachowanie nieraz sprawi, że widz westchnie i wywróci oczami, mają w sobie jednak na tyle charakteru i unikalnej energii, by chciało się im kibicować i śledzić ich losy z zaangażowaniem. Spora w tym zasługa obsady; Netflix zatrudnił do tego serialu naprawdę fajną, sympatyczną ekipę.